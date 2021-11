36 mil pessoas terão que ser realojadas até 2050

Até 2050, 36 mil pessoas que vivem na costa no Algarve terão quer ser retiradas e realojadas devido à subida do nível do mar, ao desaparecimento de zonas costeiras e às cheias. Dentro de menos de 30 anos, os algarvios terão de viver com a falta de água, mais ondas de calor, eventos climáticos extremos e fogos florestais, segundo os especialistas. As perdas mais impactantes serão o desaparecimento da Ria Formosa, da barra de VRSA e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim. O JA aprofundou o impacto das alterações climáticas na região e os resultados são surpreendentes. E alarmantes.

A subida das águas do mar vão pôr em risco cerca de 36 mil pessoas até 2050, mas até ao final do século esse número pode vir a atingir 50 mil, segundo dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) e de acordo com o que disseram esta semana ao JA especialistas em alterações climáticas. “Metade da população costeira do Algarve vai ser afetada pela subida do nível do mar até ao final do século [2100], um fenómeno que vai continuar mesmo após a viragem do século”, garantiu ao nosso jornal Filipe Duarte Santos, coordenador não científico do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL) e membro do centro de investigação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Esta será ainda uma região que terá cerca de 19 mil edifícios em zonas de risco, já em 2050, subindo para os 23 mil, em 2100, de acordo com previsões do INE.

(…)

Joana Pinheiro Rodrigues

(leia a notícia completa no Jornal do Algarve de 11 de novembro de 2021)

