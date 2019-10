“À Descoberta do Universo” conferência em Tavira

O Centro Ciência Viva de Tavira receberá, no dia 4 de outubro, sexta-feira, pelas 19h00, a terceira conversa do Ciclo “À Descoberta do Universo”, coordenada pelo Astrónomo Tiago Campante, o mentor deste projeto, e apoiada pela União Europeia. Uma atividade destinada a alunos e professores do ensino secundário, e ao público em geral, com entrada livre.

Esta conferência terá intervenções de Tiago Campante, de Fernando Buitrago, investigador do Instituto de Astrofisica e Ciências do Espaço no Observatório Astronómico de Lisboa, seguindo-se a conversa com o público. Os temas em debate estão relacionados com astronomia, astrofísica, ciências do espaço, as estrelas, os planetas extrassolares, a astrobiologia, a exploração do sistema solar, instrumentação e robótica, buracos negros e ondas gravitacionais.

O evento, “Ciclo de Conversas” irá decorrer em 15 Centros Ciência Viva, é organizado pelo astrónomo Tiago Campante em parceria com a Agência Ciência Viva / ESERO.

Tiago Campante é Astrofísico. Licenciou-se em 2007 na Universidade do Porto (UP) em Física e Matemática Aplicada. Concluiu Doutoramento em 2012 (Universidade de Aarhus (Dinamarca) e UP) e fez pós-doutoramento na Universidade de Birmingham (Reino Unido). Em 2017 regressou à Faculdade de Ciências da UP como Professor Auxiliar Convidado, desenvolvendo também investigação no Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. É especialista em física estelar e ciência exoplanetária; contando com mais de 100 publicações em revistas científicas da especialidade e tendo um papel de liderança em missões da NASA e da Agência Espacial Europeia. Foi premiado pela Comissão Europeia, em 2018, com uma ação Marie Sklodowska-Curie. +info: https://tlcampante.wixsite.com/mysite