ABC cria bolsa de excelência Lídia Jorge para apoiar estudantes

O Algarve Biomedical Center – Centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve (ABC) criou a Bolsa de Excelência Lídia Jorge que pretende apoiar os alunos do doutoramento em Investigação Clínica e Medicina Translacional da Universidade do Algarve (UAlg).

Esta bolsa vai financiar o primeiro ano da propina dos estudantes com melhor desempenho académico no doutoramento da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da UAlg, que pretende incentivar e reconhecer o mérito dos alunos “contribuindo, assim, para um percurso de sucesso, marcado pela proximidade do ecossistema académico e científico”, segundo o comunicado.

Os estudantes podem ainda candidatarem-se à Bolsa João Larguito, que é destinada a projetos de investigação clínica e à Bolsa Mariana Gago, que é dedicada a projetos de investigação translacional.

Estas duas bolsas totalizam um apoio de 200 mil euros à investigação.