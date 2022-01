Ação de comédia leva “montes” de riso aos montes de Castro Marim

Até ao final de 2022 o projeto Castro Marim (Com) Vida volta em força ao terreno com uma ação que se pretende animada e divertida: “Riso aos Montes”.

Em jeito de celebração do Dia Internacional do Riso, que se comemora a 18 de janeiro, o projeto CLDS Castro Marim (COM) Vida regressa ao terreno, mais uma vez integrado na programação da «Bibliomóvel Perto de Si» do Município de Castro Marim. Desta vez o desafio é animar os seniores e despoletar gargalhadas com sketches humorísticos e um rol de anedotas à mistura.

A ação Riso aos Montes vai acompanhar a programação da Bibliomóvel, e percorrer os montes e localidades mais isoladas do concelho de Castro Marim durante um período de quinze dias, três vezes por semana, ao ar livre e com lugares sentados. A destacar que esta ação cumpre as normas de segurança recomendadas pelas autoridades competentes.

A equipa dinamizadora é constituída por um técnico da Biblioteca Municipal, um técnico da Odiana e a participação do animador que, com as indumentárias apropriadas e propensas à gargalhada, irá encarnar personagens e apresentar alguns sketches humorísticos.

Trata-se de mais uma iniciativa do projeto Castro Marim (COM) Vida, em conjunto com a «Bibliomóvel» (Biblioteca itinerante), que pretende promover o envelhecimento ativo e quebrar o isolamento social dos idosos, agravado pela pandemia.

Esta ação enquadra-se na atividade 6 «Sénior Ativo», do projeto CLDS 4G «Castro Marim (Con)Vida», promovido pelo Município de Castro Marim e coordenado pela associação Odiana, cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.

Contacte através de: clds4g.castromarim@odiana.pt e/ou telefone +351 281 531 171.

Calendário: 19 Jan – Azinhal, Junqueira, Monte Francisco; 20 Jan – Furnazinhas, Montinho De Odeleite; 21 Jan – Alta Mora, Corte Pequena, Corujos; 26 Jan – Rio Seco, Montinho Da Conveniência; 27 Jan – Odeleite, Corte Velha; 28 Jan – Altura, São Bartolomeu