Ações de limpeza marcam início da época balnear em Lagos

Neste mês de junho, as praias de Lagos estão a receber atenção redobrada dos cidadãos. A próxima iniciativa é um evento de Plogging Solidário, organizado por um grupo de empresários de Lagos que operam na área do turismo, e pretende juntar turistas e locais, nacionais e estrangeiros, de diferentes gerações, com vista a promoverem um bem comum: a Meia Praia. A ação, que consiste na recolha de lixo não biodegradável, está agendada para dia 16 de junho, pelas 9h00, com ponto de encontro junto ao restaurante “A Barrigada”, sendo a participação efetuada mediante uma inscrição no valor simbólico de cinco euros, valor que reverte na totalidade para os bombeiros de Lagos. A organização estima uma participação de 250 pessoas neste evento.

Em paralelo, o município sublinha que assegura diariamente a limpeza das praias, “garantindo que as mesmas oferecem as condições de manutenção com a excelência a que os veraneantes já se habituaram”.

“Esta tarefa é feita mediante contratação de serviços externos que custam ao erário municipal uma verba de aproximadamente 100 mil euros por época balnear”, realça a Câmara de Lagos.