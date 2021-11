AECO completa 1.º ano de formação junto dos jovens algarvios

A Associação para o Estudo e Conservação dos Oceanos (AECO) completa este mês um ano de execução do projeto “Crescer pelo Mar”, através do qual tem vindo a ensinar jovens, alguns dos quais institucionalizados, sobre biodiversidade, conservação da natureza, mas também sobre atividades marítimo-turísticas.

Há cerca de um ano atrás, a AECO juntou um corpo multidisciplinar de formadores com um grupo de jovens que pretendiam desenvolver as suas competências pessoais e profissionais com e para o mar.

O projeto “Crescer pelo Mar” conta com o apoio do município de Faro, Associação de Proteção à Rapariga e à Família, Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, e com o financiamento do programa operacional “Mar2020”.

“Durante este primeiro ano de execução, foi possível colocar os participantes a praticar vela cruzeiro, vela de regata, interpretação do património cultural e ambiental, mas propomo-nos a ir mais longe. Estamos, por exemplo, a ultimar os detalhes finais com o especialista em marketing Bruno Gabriel para integrar um módulo de marketing pessoal através do qual os jovens poderão desenvolver competências específicas ao nível da comunicação, certamente determinantes para o futuro profissional deles”, salienta Ricardo Barradas, ao fazer o balanço do projeto que coordena.

O objetivo do projeto passa por capacitar jovens institucionalizados, sinalizados ou referenciados pelas escolas, como estando em situações de risco, para o desempenho de atividades lazer, competição e profissionalizantes relacionadas com o mar, melhorando em simultâneo, as suas competências pessoais e qualificações técnico-profissionais.

Os jovens integrados no “Crescer pelo Mar” irão beneficiar, ao longo destes dois anos, de mais de 800 horas de formação certificada e gratuita.

A par deste projeto a associação, organiza anualmente campanhas de limpeza nas Ilhas Barreira da ria Formosa, através do projeto “RIA +”, onde também conta com o apoio de participação de jovens entusiastas do mar e da conservação da vida marinha.

