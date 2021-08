Aeródromo de Portimão celebra 50 anos com exposição

O Aeródromo Municipal de Portimão, localizado na zona de Montes de Alvor, vai comemorar 50 anos a 27 de agosto com várias iniciativas agendadas até ao final do ano.

A programação tem início pelas 10:00 de 27 de agosto com o descerramento na entrada do recinto de uma placa comemorativa e a degustação do bolo de aniversário, seguido da inauguração da exposição fotográfica itinerante “Momentos do Aeródromo”, de José Estiveira.

Pelas 11:00, está marcado um salto com a bandeira dos 50 anos, que será posteriormente entregue à Câmara Municipal de Portimão.

A autarquia irá distribuir sacos com lembranças locais aos passageiros da linha aérea regional Portimão/Cascais/Bragança, operada pela Sevenair.

Numa das montras do Balcão Único Municipal, localizado na Rua do Comércio, estará presente uma referência gráfica aos 50 anos do aeródromo, inaugurado em 1971.

A exposição fotográfica poderá ser visitada diariamente, entre as 09:00 e as 19:00 até ao dia 13 de setembro, transitando posteriormente até dia 30 para o Mercado de Alvor, onde pode ser observada de segunda-feira a sábado entre as 08:00 e as 13:00.

Entre 29 de novembro e 7 de janeiro, esta exposição ficará patente nas instalações da Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, podendo ser visitada entre as 08:00 e as 17:30.

Em 2018 houve 15.159 movimentos de aeronaves naquele aeródromo, enquanto no ano seguinte foram registados 16.451.

Já em relação a movimentos de paraquedistas, houve 78.247 saltos em 2018 e 86.685 no ano seguinte.

