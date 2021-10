Aeroporto de Faro realiza treino operacional conjunto

A área adjacente ao Aeroporto Internacional de Faro foi esta semana palco de um treino operacional conjunto, promovido por aquela infraestrutura aeronáutica em articulação com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve e o Comando da Zona Marítima do Sul, divulgou a Proteção Civil.

O treino operacional, que decorreu a 14 de outubro, envolveu os meios de salvamento internos do aeroporto e os diversos agentes de proteção civil integrantes do Plano Prévio de Intervenção para o Aeroporto Internacional de Faro da ANEPC, designadamente da Autoridade Marítima Nacional e dos Bombeiros do Algarve.

Este treino, direcionado para a utilização de equipamentos de resgate em meio aquático, com os desafios que a Ria Formosa proporciona pelas suas características de sapal, decorreu, segundo as autoridades, de forma positiva permitindo aumentar a eficiência da intervenção dos diversos agentes em caso de acidente grave na zona lagunar da Ria Formosa.

