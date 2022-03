AF Algarve prepara competição de futebol de praia

A Associação de Futebol (AF) do Algarve prepara-se para iniciar a modalidade de Futebol de Praia (masculino e feminino) na presente desportiva 2021/2022.

PUB

A competição oficial decorrerá nos meses de junho e julho deste ano, em local a anunciar, e o vencedor irá disputar a fase nacional no mês de agosto. Os moldes competitivos da fase regional dependerão do número de equipas inscritas.

Todas as equipas que queiram participar na prova, filiadas ou não filiadas na Associação de Futebol do Algarve, podem obter mais informações sobre a modalidade de futebol de praia na região através do e-mail futeboldepraia@afalgarve.pt.