AFA estreia treinos de futebol feminino de sub-11

A Associação de Futebol do Algarve promoveu na semana passada, pela primeira vez na sua história, um treino de futebol feminino de sub-11, no qual estiveram presentes 31 atletas de 22 clubes algarvios.

“O principal objetivo desta iniciativa é estimular o gosto pela prática da modalidade. Queremos que se divirtam a jogar à bola e que possam influenciar outras meninas a seguir o mesmo caminho”, refere José Borges, diretor técnico regional.

A primeira sessão realizou-se em Bensafrim (Lagos), mas o Centro de Treinos de Futebol Feminino para o escalão de benjamins vai prosseguir por vários campos do Algarve e até além-fronteira.

Assim, no próximo dia 20 de fevereiro, as pequenas atletas, juntamente com as seleções femininas de sub-13 e de sub-17, vão até Espanha para competir com a equipa da Federación Onubense de Fútbol.

“Queremos acompanhar o crescimento delas no nosso contexto de treino e num contexto competitivo”, diz José Borges, que realça que “nesta fase, o principal é mesmo que se divirtam”.

No plano de treinos já definido para o primeira seleção feminina de sub-11 da Associação de Futebol do Algarve está também a participação na fase regional da Festa do Futebol Feminino, que se realiza no dia 20 de março, no Estádio Algarve.

Advertisements