AFA promove formação para treinador de guarda-redes em Faro

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) está a promover uma formação para treinadores de guarda-redes de futsal no dia 4 de junho, entre as 08:00 e as 13:00 no Pavilhão Municipal da Penha, em Faro.

A formação “Treino Específico do Guarda-Redes de Futsal” vai decorrer no formato presencial e é equivalente a uma Unidade de Crédito para revalidação do Título Profissional de Treinador de Desporto, dirigida pelo Selecionador Nacional da Federação Portuguesa de Futebol, Ricardo Azevedo.

As inscrições podem ser feitas online até ao dia 3 de junho através do website.