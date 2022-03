Águas do Algarve tem mensagem de uso eficiente da água entre os alunos

O projeto “Águas sem Fronteiras”, que a Águas do Algarve lança oficialmente na terça-feira, Dia Mundial da Água, pretende reforçar a importância da poupança de água, numa região afetada pela seca, entre os mais novos.

Ações de sensibilização e educação ambiental nas escolas, que já estão em curso, atividades e passatempos dirigidos aos alunos, concursos de fotografia, caminhadas, workshops, uma peça de teatro e um concurso artístico junto de instituições de solidariedade social integram o programa da iniciativa, também dirigida a adultos e seniores.

“É um projeto completo que vai desafiar toda esta comunidade numa altura crítica em que as alterações climáticas se sentem com maior intensidade, nomeadamente no Algarve, em que a escassez hídrica se faz sentir”, explicou o presidente do conselho de administração da Águas do Algarve, António Eusébio, à margem da sessão apresentação do projeto, hoje realizada em Faro.

A empresa responsável pelo abastecimento de água e saneamento básico nos 16 municípios da região desenvolve projetos na área da educação ambiental há muitos anos, mas este “ganha mais importância” pelo momento de seca que o Algarve enfrenta, afirmou.

“Nos períodos mais difíceis, temos de trabalhar com maior intensidade. Este projeto é desenvolvido de forma inovadora, com mais imaginação e pensado de forma transversal, precisamente com a experiência que já temos, para obter melhores resultados”, disse o administrador da Águas do Algarve.

Além do investimento normal em novas obras e da maior eficiência energética, “é preciso dar mais alguns passos” para divulgar a mensagem, defendeu António Eusébio referindo-se a um processo que envolve mudança de comportamentos.

“Os mais novos são um público fundamental, pois a mudança de comportamentos começa muitas vezes na nossa casa e as crianças são o melhor elo para motivarmos os mais velhos. São muitas vezes os pequeninos que chamam a atenção para pequenos gestos que fazemos, às vezes sem pensar”, salientou.

O lançamento oficial do projeto será feito na terça-feira com um convite para os alunos algarvios, dos 6 aos 14 anos, desenvolverem uma peça publicitária na qual terão de encorajar toda a comunidade a poupar água, havendo prémios para as melhores ideias, entre os quais uma tarde de convívio e atividades na praia para as turmas vencedoras.

Todas as escolas vão receber também ‘kits’ digitais e cadernos de exercícios e atividades que relacionem o programa escolar com o “Águas sem Fronteiras”.

Em paralelo, decorrem já ações de educação ambiental junto da comunidade escolar sobre temas relacionados com a sustentabilidade, nomeadamente o uso eficiente da água, o ciclo urbano da água, a economia circular, as alterações climáticas e a preservação do ambiente.

Junto das instituições particulares de solidariedade social, a sensibilização passará pela realização de um concurso para transformar um guarda-chuva numa peça artística.

Até final do ano, estão ainda previstas caminhadas, concursos e workshops de fotografia e ‘performances’ artísticas, como um espetáculo de teatro sénior inspirado no clássico “Um Conto de Natal”, que visitará, de forma itinerante, algumas escolas participantes.