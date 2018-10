Albufeira, Alcoutim e Loulé finalistas dos Prémios Município do Ano 2018

Os municípios de Albufeira, Alcoutim e Loulé estão entre os 35 finalistas dos Prémios Município do Ano, organizados anualmente pela Universidade do Minho, através da plataforma UM-Cidades, e pela Câmara de Guimarães, e que serão entregues no próximo dia 16 de novembro no Paço dos Duques de Bragança (Guimarães).

Esta quinta edição contou com 56 candidaturas, estando nomeados projetos de 35 municípios para nove categorias e para o grande prémio final.

O concurso visa reconhecer as boas práticas de projetos implementados pelos municípios com impacto no território, na economia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade. Pretende também colocar na agenda a temática da territorialização do desenvolvimento, perspetivada a partir da ação das autarquias, bem como valorizar realidades diversas que incluam as cidades e os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país.

Além daqueles três municípios algarvios, a lista de nomeados inclui ainda: Avis, Coruche, Santarém e Sines (Alentejo); Cascais, Lisboa, Mafra e Sesimbra (Área Metropolitana de Lisboa); Arouca, Espinho, Gondomar e Vila Nova de Gaia (Área Metropolitana do Porto); Águeda, Mealhada, Oliveira do Hospital e Seia (Centro); Figueira de Castelo Rodrigo, Idanha-a-Nova, Lousã e Sátão (Centro com menos de 20 mil habitantes); Braga, Ponte de Lima, Viana do Castelo e Vila Real (Norte); Alfândega da Fé, Armamar, Montalegre e Valpaços (Norte com menos de 20 mil habitantes); Horta, Madalena do Pico, Ribeira Grande e Vila Praia da Vitória (Regiões Autónomas).

