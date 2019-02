Albufeira aponta baterias para mercados com potencial de crescimento

A Câmara de Albufeira e a Associação de Promoção de Albufeira (APAL) juntaram sinergias e participaram, recentemente, no Salon de Vacances de Bruxelas, evento que recebe anualmente cerca de 100 mil visitantes. O certame decorreu entre os dias 7 e 10 de fevereiro.

Albufeira marcou presença neste evento com um stand promocional que permitiu dar a conhecer as potencialidades do concelho. Alojamento, experiências, atividades náuticas, cultura e gastronomia estiveram em destaque no balcão de Albufeira, que cativou a curiosidade e interesse de muitos dos visitantes do salão. “Refira-se que cerca de 70% dos visitantes têm mais de 50 anos de idade, fator considerado de grande importância para definir a linha e conteúdos associados a esta participação”, salienta a autarquia.

A câmara e os empresários sublinham, ainda, que “o mercado belga situa-se no top 10 nacional em termos de visitantes e dormidas, havendo potencial de crescimento nomeadamente no que diz respeito à época balnear, mas também em outras alturas do ano onde a gastronomia, o tempo ameno, a cultura e o património podem cativar mais visitantes”.

Ainda no âmbito desta ação, foram promovidos diversos contactos institucionais, nomeadamente com o delegado do Turismo de Portugal para a Bélgica e Holanda, João Rodeia, com o objetivo de encontrar novas formas de promoção e valorização de Albufeira nestes mercados.