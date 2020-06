Albufeira assina protocolos com associações sociais e culturais

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Albufeira assinou na sexta-feira 11 contratos com instituições sociais e culturais, com um valor superior a 318 mil euros, para garantir apoio a indivíduos e famílias carenciadas e a continuidade das suas atividades culturais, anunciou a autarquia.

“Sem as instituições de caráter solidário, seria muito difícil ao município dar resposta cabal a todo o acréscimo de necessidades que a atual pandemia gerou em Albufeira, revelou o presidente do município, José Carlos Rolo, em comunicado.

Estes novos protocolos assinados com as instituições de solidariedade “visam cerca de 420 famílias” e são uma maneira de agradecer “por tudo quanto têm feito por quem mais necessita”, revelou.

A Fundação António Silva Leal e a Cruz Vermelha Portuguesa – Centro Humanitário Silves-Albufeira vão receber 21 mil euros cada, enquanto a Santa Casa da Misericórdia terá 31.500 euros, a Associação Humanitária de Solidariedade de Albufeira receberá 8.400 e o Centro Paroquial de Paderne 4.200 euros, totalizando 86.100 euros.

Em relação às associações culturais, o autarca considera que “são fundamentais nesta altura, em que a desolação é muita, não só por parte dos artistas, como também daqueles a quem as atividades culturais fazem falta, pois é também um alimento e confere alento, o mesmo podendo dizer-se das associações que lidam com os mais novos e os ensinam, seja com matérias práticas, seja a música, porque temos que manter a esperança e continuar a pensar no futuro”.

A Associação da Biblioteca-Museu do Jornal Avezinha assinou um protocolo de 9.600 euros para manutenção do seu espólio museológico, a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne receberá 40 mil euros, enquanto a Fábrica da Igreja Paroquial de Albufeira terá mais de 162 mil euros ara manutenção do património religioso.

A Associação da Orquestra de Jazz do Algarve vai receber 10 mil euros para realizar três espetáculos ou workshops no concelho, a Associação de Angolanos e Amigos de Angola assinou o protocolo de sete mil euros, além da PrimeSkills receber 12.477 euros.

Os contratos foram celebrados no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com a participação do presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo e da vice-presidente do município, Ana Pífaro.

“Albufeira pode honrar-se do associativismo que possui”, concluiu o presidente.