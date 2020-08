Albufeira celebra Dia do Município com música e aviões

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O concelho de Albufeira vai comemorar o Dia do Município a 20 de agosto com várias iniciativas e momentos musicais, que este ano vão decorrer em novos moldes devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

O feriado municipal começa com o tradicional hastear da bandeira, pelas 09:30, em frente ao edifício dos Paços do Concelho, com a participação dos membros do executivo, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia e representantes de entidades militares, civis e religiosas.

O hino nacional será tocado pela banda da Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, com a Guarda de Honra dos Bombeiros Voluntários de Albufeira.

Meia hora depois, no Auditório Municipal, a autarquia volta a atribuir medalhas pelos bons serviços municipais aos funcionários com mais de 15, 25 e 35 anos de serviço, cumprindo todas as novas regras sanitárias em vigor.

A partir das 17:00 dá-se início à última sessão do festival Albufeira Summer Live com a atuação de DJ China, Gil Abrantes & Marco Semedo, Nuno Lopes e The Gift, com transmissão online para o mundo, misturando a música com paisagens do concelho.

As duas primeiras atuações vão decorrer em pleno mar de Albufeira, a bordo das wmbarcações do Yacht Day, em frente à Praia dos Pescadores e com a transmissão das atuações através da frequência FM 100.1.

Durante todo o dia, os céus da cidade vão receber a iniciativa “Albufeira Esta é a Praia”, com vários espetáculos aéreos e acrobacias sincronizadas ao som de algumas das melhores bandas portuguesas.