Albufeira isenta empresas do concelho de taxas de publicidade

O Município de Albufeira decidiu isentar o pagamento de taxas de publicidade a todos os agentes económicos a operar no concelho, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro e até 31 de março, anunciou a autarquia.

O anúncio é feito depois de, no passado dia 14 de janeiro, o município anunciar a isenção de tarifas fixas de água, águas residuais e resíduos sólidos para apoiar os comerciantes e industriais durante os meses de janeiro, fevereiro e março,

O presidente José Carlos Rolo destaca que se trata “do reforço de medidas essenciais com vista à recuperação económica do concelho, nesta fase difícil provocada pela pandemia”.

“Face à situação de calamidade pública provocada pela Covid-19, que se arrasta desde março com perdas significativas de receitas na sequência da diminuição drástica da atividade económica, problema agravado esta segunda-feira, o que levou o primeiro-ministro a anunciar novas medidas de combate à pandemia e as autarquias a agirem rapidamente no sentido

de responder de forma eficaz ao retrocesso verificado no levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o estado de emergência e o estado de calamidade, bem como a reforçar as medidas de apoio anteriormente adotadas, essenciais para ultrapassar esta fase difícil que estamos a viver, a Câmara Municipal de Albufeira decidiu isentar o pagamento de taxas de publicidade para todos os operadores económicos”, esclarece o presidente da Câmara Municipal de Albufeira.

Assim, depois de ter anunciado a isenção de tarifas fixas de água, águas residuais e resíduos sólidos para apoiar os comerciantes e industriais do concelho durante os meses de janeiro, fevereiro e março, segue-se, agora, a isenção do pagamento de taxas de publicidade, com efeitos a partir do dia 1 de janeiro e até 31 de março.

José Carlos Rolo sublinha que o Município optou por estender a medida à generalidade dos operadores económicos, que se têm vindo a debater com a constante diminuição de rendimentos ao longo destes dez meses, pelo decidiu não fazer qualquer análise casuística.

O autarca aproveita para apelar à responsabilidade de todos, individual e coletivamente, no que respeita ao cumprimento das novas medidas destinadas a reforçar o combate à pandemia. “A economia está de rastos, as famílias a passarem graves dificuldades, os profissionais de saúde e todos os que estão na linha da frente estão exaustos, a capacidade dos hospitais na linha vermelha, pelo que temos que ser conscientes e fazer a nossa parte cumprindo rigorosamente todas as medidas”, concluiu José Carlos Rolo.

