Albufeira oferece um ano de apoio à startup vencedora do Tourism Explorers

O município vai firmar um protocolo com a Fábrica de Startups e o Turismo de Portugal, responsável pelo programa “Tourism Explorers”. A autarquia vai oferecer um ano de incubação gratuita na Startup de Albufeira ao projeto vencedor da 5.ª edição da Tourism Explorers. O projeto será desenvolvido no concelho.

A parceria entre o município e a organizadora do Tourism Explorers, a Fábrica de Startups, visa a promoção do empreendedorismo no concelho. O programa tem como objetivo apoiar startups no desenvolvimento de negócios no sector do turismo com base em “ideias inovadoras e disruptivas”.

O programa tem duas fases. A primeira foi a fase de Ideação, que decorreu ao longo de fevereiro, com ações em cinco pontos do país (Caldas da Rainha, Coimbra, Faro, Lisboa e Porto), com o objetivo de transformar ideias em negócios, partindo de um desafio específico do setor do Turismo. Nesta fase, foram selecionadas as melhores equipas para a fase de Aceleração, onde cada projeto terá a oportunidade de validar o seu modelo de negócio de forma a validar o seu valor no mercado. Esta fase decorrer ao longo do mês de março. A melhor equipa de cada cidade irá à Grande Final Nacional, a realizar-se a 30 de março.

Os finalistas serão depois avaliados por um júri de especialistas da área do turismo e investidores que decidirão o vencedor da edição do Tourism Explorers 2022.

Ao longo das quatro edições, o Tourism Explorers contou já com 2549 candidaturas, 1820 participantes e 449 startups. Segundo a Fábrica de Startups, das startups que participaram no Tourism Explorers 60% estão ativas, 23% tiveram investimento e 13% internacionalizaram os seus produtos/serviços.