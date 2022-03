Alcoutim apoia centros paroquiais de Martim Longo e Vaqueiros

A Câmara Municipal de Alcoutim vai atribuir um apoio financeiro superior a 35 mil euros aos centros paroquiais de Martim Longo e Vaqueiros, anunciou a autarquia.

PUB

O Centro Paroquial de Martim Longo vai receber 5.535 euros “para fazer face a despesas com a apresentação da candidatura ao PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, para financiamento do projeto Ampliação da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas”, segundo o comunicado do município de Alcoutim.

Já o Centro Paroquial de Vaqueiros vai receber um montante de 30 mil euros “considerando o apoio social prestado à população da freguesia, em especial nas suas valências de centro de dia e serviço de apoio domiciliário”.

Este montante mais elevado justifica-se devido às baixas reformas dos utentes no cálculo das suas comparticipações, o aumento exponencial dos combustíveis e dos produtos alimentares, o desgaste de viaturas e a sua manutenção.

“O apoio atribuído irá reduzir as dificuldades manifestadas pela instituição em satisfazer despesas com salários, assim como encargos sociais e fiscais”, conclui a autarquia.