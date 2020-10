Alcoutim é o terceiro município do País com mais casos em proporção com população

O município de Alcoutim, com 47,7 infetados por cada 10 mil habitantes, é o terceiro a nível nacional com mais casos confirmados de covid-19 em proporção com o número de residentes, apenas superado pelos concelhos nortenhos de Paços de Ferreira (99,6) e Lousada (55,4), segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados.

O reduzido número de habitantes do concelho, apenas 2.917 de acordo com os últimos censos, e os contágios num lar em Balurcos de Cima, há cerca de um mês, com mais de uma dezena de casos, são os fatores mais responsáveis por estes valores.

De acordo com os últimos dados de Alcoutim, divulgados pela Câmara Municipal, há neste momento onze casos positivos ativos e treze pessoas em vigilância ativa, sete casos recuperados e três óbitos, reportados e confirmados pela autoridade de saúde.

No entanto, de acordo com o site da DGS, no total já houve 18 casos de infeção, sendo esses os valores que são utilizados pelo INE.

Dos 308 municípios portugueses, 34 registaram um número de novos casos confirmados de covid-19 por 10 mil habitantes acima da média nacional.

Os dados constam da publicação “COVID-19: uma leitura do contexto demográfico e da expressão territorial da pandemia” que refere que 34 municípios registaram um número de novos casos confirmados com a doença por 10 mil habitantes superior à média nacional de 13,5 novos casos, segundo a análise feita aos últimos sete dias até dia 18 de outubro.

Na região Norte, onde há 24 municípios que registaram um valor acima do nacional e que representam 39% da população da região, destacam-se seis municípios com valores superiores a 25 novos casos por 10 mil habitantes: Paços de Ferreira (99,6), Lousada (55,4), Felgueiras (27,3), Penafiel (25,2), Paredes (27,9) e Porto (26,0).

Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) os dados estatísticos indicam que quatro municípios apresentaram valores acima da média nacional e que representam 46% da população da região: Sintra (16,7), Lisboa (15,3), Cascais (14,7) e Loures (13,9).

No Centro, os municípios de Alvaiázere (42,4), Pinhel (28,2) e Arruda dos Vinhos (16,9) também estão acima da média nacional de novos casos, tal como no Alentejo os municípios de Borba (20,8), Beja (18,2) e no Algarve o município de Alcoutim (47,7).

Quanto ao número de óbitos, em 167 dos 308 municípios portugueses, onde reside 68% da população, o número de mortes entre 14 de setembro e 11 de outubro foi superior ao valor homólogo de referência (média para o mesmo período em 2018 e 2019).

O INE destaca também que em 43 municípios foi registado um número de óbitos 1,5 vezes superior ao registado no período de referência.