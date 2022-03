Alcoutim: Festival de Caminhadas está de volta e vai até Espanha

O Festival de Caminhadas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana está de volta com a oitava edição entre os dias 25 e 27 de março, depois de ter sido cancelado devido à pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

“Voltamos a estar juntos” é o mote da edição deste ano do festival, que “já se enraizou na região e que a promove junto dos seus visitantes através da promoção de experiências únicas no território, valorizando a fronteira, o Guadiana, a paisagem natural da serra do Caldeirão, o património histórico das vilas de Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana, a cultura raiana, as experiências gastronómicas e os modos de vida que caracterizam a simplicidade das nossas gentes, através das suas atividades no campo”, segundo o comunicado.

A edição deste ano propõe 16 caminhadas temáticas com as propostas “Entardeceres de Alcoutim desde Sanlúcar de Guadiana”, “À Descoberta do Caminho Nascente de Santiago (Guerreiros do Rio e Alcoutim – GR15)”, “Manhã com o Pastor”, “O ciclo do Mel na Serra Algarvia”, “Na Rota das Plantas no Sítio do Pontal”, “Encontro com os Aromas da Primavera”, “Caminhando Entre Moinhos”, “Na pele do Moiral”, “Moinhos e Histórias pela Ribeira do Vascão”, “Grande Rota do Guadiana – Ribeira do Vascão-Alcoutim”, “Senderkayak – Caminhada e kayak em Sanlúcar de Guadiana”, “Pelos meandros da ribeira da Foupana”, “Calcorrear e navegar em paisagens da antiguidade”, “Na Rota do Moleiro”e “Quanto mais se caminha, mais o conto se imagina…”.

As caminhadas vão decorrer por todo o concelho de Alcoutim e em Sanlúcar de Guadiana, em Espanha, com vários níveis de dificuldade e acompanhadas por guias conhecedores do território.

A participação é condicionada a inscrição prévia até ao dia 22 de março e pode ser feita através de um formulário online no website do município, com um custo de 15 euros.

Esta iniciativa é organizada pela Câmara Municipal de Alcoutim, em colaboração com o Ayuntamiento de Sanlúcar de Guadiana, integrado no Algarve Walking Season e apoiado pelo Turismo de Portugal e pelo Turismo do Algarve.