Alcoutim promove segunda edição do passaporte cultural e desportivo

A Câmara Municipal de Alcoutim promove a segunda edição do passaporte cultural e desportivo, com o objetivo de estimular a frequência das iniciativas culturais e desportivas no concelho.

O passaporte cultural e desportivo destina-se a cidadãos com idade igual ou superior 16 anos com residência no município e para maiores de 18 anos com recenseamento eleitoral no concelho de Alcoutim.

Ao participar nas atividades culturais e desportivas definidas recebe por parte da organização um carimbo. O preenchimento do passaporte com 8 carimbos no decorrer do ano de 2019, com atividades culturais e/ou desportivas dará direito a um prémio no inicio do ano de 2020.

Para pedir o passaporte cultural e desportivo basta dirigir-se à Casa dos Condes em Alcoutim, às Piscinas Municipais em Martim longo ou contactar o Serviço de Desporto da Câmara Municipal através do email desporto@cm-alcoutim.pt ou 281 540 500.

