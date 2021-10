Alcoutim recebe certificação dos programas de atividade física sénior

A Câmara Municipal de Alcoutim recebeu a certificação da qualidade do projeto de promoção de atividade física para a população sénior, anunciou a autarquia.

O Programa de Atividade Física é dirigido à população em geral e em especial à população sénior residente no concelho, com o objetivo de “ incentivar a todos, sem exceção, mas com especial

atenção aos maiores de 60 anos à prática desportiva regular”, além de promover a “ atividade física e consequentemente do seu bem-estar físico e psicológico”.

“Esta certificação é o reconhecimento da qualidade e dos resultados deste programa municipal, constituindo mais um exemplo de boas práticas do município de Alcoutim ao nível das atividades desportivas e especialmente às direcionadas para o envelhecimento ativo e saudável”, refere a autarquia em comunicado.

A Câmara Municipal de Alcoutim recebeu ainda, pelo quarto ano consecutivo, o galardão de “Município Amigo do Desporto”, durante a cerimónia que decorreu a 10 de setembro em Faro.

