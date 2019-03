Aldo Lima traz bom humor a Lagos

O humorista Aldo Lima vai atuar no Centro Cultural de Lagos, no próximo dia 16 de março, às 21h30, integrado no programa Fest´rir.

“Aldo Lima desde pequenino” é o título deste espetáculo de stand up comedy, que está classificado para maiores de 12 anos e cujos bilhetes custam 12 euros.

Depois das participações nos recentes sucessos do cinema em “O Pátio das Cantigas” e “O Leão da Estrela”, e do teatro com “As Mulheres não Percebem”, “Os Idiotas” e “Nome Próprio”, Aldo Lima volta a solo aos maiores palcos nacionais com o seu inconfundível estilo de comédia.

O espetáculo “Aldo Lima desde pequenino” é assim “a junção de textos que o humorista foi testando nos últimos tempos e material novo que descrevem de forma irónica, acutilante e sagaz a sua visão perspicaz do mundo em que vive e viveu…desde pequenino”, revelam os promotores.