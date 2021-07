Alexandre Pereira candidata-se à Câmara de Olhão pelo PAN

O engenheiro do Ambiente de 41 anos, Alexandre Pereira, é o candidato à Câmara Municipal de Olhão Pelo Pessoas-Animais-Natureza (PAN) nas eleições autárquicas deste ano.

Pela primeira vez, o PAN apresenta-se às eleições autárquicas no concelho de Olhão “com uma candidatura ambientalista e progressista, com o objetivo de lutar pelos direitos sociais e humanos, pela preservação do ambiente, e pelo bem-estar animal”.

“Quero ser a voz de todas e todos os olhanenses, consciente de que os próximos quatro anos serão especialmente complexos à escala global e, por maioria de razão, à escala local, com os municípios a serem chamados para a linha da frente da implementação das políticas públicas”, refere o candidato, em comunicado.

Alexandre Pereira acrescenta ainda que “a visão e estratégias do atual e anteriores executivos fazem lembrar um funil: pensam, olham e caminham numa única direção, quando a visão deverá ser sempre abrangente”.

“Acredito que a verdadeira mudança começa ao nível local, nos bairros, nas comunidades, nas freguesias e no concelho. Em Olhão temos todas as condições para ser a referência nacional em políticas sociais, na criação de oportunidades, no combate à desigualdade e à corrupção, sempre com total respeito pelas demais formas de vida e pela nossa casa comum: o planeta Terra”, refere.

Esta candidatura tem como propostas o reforço dos direitos dos animais no município, a criação de programas de apoio e de acesso a pessoas em situação de pobreza aos serviços de saúde, educação, habitação, empregabilidade e ajuda burocrática e a implementação de medidas de combate à violência doméstica e discriminação.

A nível ambiental, o partido propõe desenvolver estudos e a implementação de projetos piloto na recolha de resíduos urbanos, a separação da tarifa de resíduos de consumo da água e a promoção de uma rede de hortas urbanas e comunitárias.

Já na habitação, o PAN defende a necessidade de investimento, reabilitação e criação de arrendamento acessível.

A nível municipal, pretende criar as piscinas municipais exteriores, zonas verdes económicas e acessíveis e a criação de um parque de férias e exposições.

O PAN pretende ainda renaturalizar e restaurar áreas degradadas e abandonadas como a antiga ETAR, além da fiscalização do Parque Natural da Ria Formosa para impedir a captura de espécies ilegais e da eliminação das descargas de poluentes.

“O PAN está preparado para assumir responsabilidades em Olhão e acredita que, na noite das eleições, o resultado mostrará que essa é também a vontade de todas e todos os olhanenses” conclui Alexandre Pereira.

