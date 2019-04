Algarve acolhe ‘instameets’ para divulgar arte pública

Encontros de usuários da rede Instagram são dinamizados pela Fundação EDP e pela plataforma Gerador

.

A Fundação EDP e a plataforma cultural Gerador vão dinamizar vários ‘instameets’ (encontros de usuários do Instagram, rede de partilha de fotos e vídeos) em diversos pontos do país, a partir deste mês de janeiro e até outubro, para dar a conhecer o Programa Arte Pública, iniciado em 2015. No Algarve, estes encontros decorrerão entre 15 e 17 de março no sotavento e no barlavento algarvios.

O programa “Arte Pública Fundação EDP” usa a arte como instrumento de inclusão social. Orientado para territórios de baixa densidade populacional, este projeto visa o acesso à arte e o envolvimento da população em novas experiências culturais, bem como estimular o desenvolvimento local através da realização de obras de arte pública em meios rurais.

Com curadoria da Fundação EDP, os artistas são convidados a desenvolver um processo de colaboração com as populações locais, motivando-as a participar em assembleias comunitárias para discussão das propostas de intervenção artística a realizar em espaço público (fachadas de edifícios, muros, postos de transformação da EDP Distribuição, entre outros). Este programa conta já com mais de 80 obras e 35 artistas.

Para o primeiro ‘instameet’, a realizar este mês de janeiro em Trás-os-Montes, estão já confirmados oito ‘instagramers’ e, até ao próximo dia 11, serão apurados mais oito através de um passatempo no Instagram. Para isso, basta publicarem uma foto sobre arte pública em Portugal e usarem o hashtag #instameetartepublica. Os participantes com as melhores publicações serão nomeados pela Fundação EDP e pela Gerador até dia 13 de janeiro.