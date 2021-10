Algarve continua a ser a região do País com menor taxa de vacinados

O Algarve continua a ser a região portuguesa com menor taxa de população com a vacinação completa, ao registar 78% dos seus residentes completamente inoculados contra a Covid-19, de acordo com dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Comparando com a semana passada, o Algarve registou uma subida de 1% no número de pessoas com a vacinação completa mas distanciou-se da média das outras regiões.

O Algarve tem ainda 81% da população com, pelo menos, uma inoculação, a mesma percentagem do que na semana passada, acrescenta a DGS, revelando que nos últimos sete dias foram administradas 5.039 vacinas na região.

A nível nacional, foram já vacinados com pelo menos uma dose 8.957.792 cidadãos, o que corresponde a 87% da população, enquanto 8.729.560 têm a vacinação completa (84%).

Por regiões, o Norte continua a ser a região mais avançada na vacinação, 89% dos nortenhos com a primeira dose e 87% as duas doses.

Já a região Centro regista 88% da população já com a vacinação completa e 86% com a primeira dose.

No Alentejo 86% das pessoas têm o processo completo e 88% apenas a primeira dose.







PUB