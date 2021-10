Algarve é novamente o melhor destino de praia da Europa

O Algarve voltou a conquistar o prémio de “Melhor Destino de Praia da Europa”, anunciou esta sexta-feira, 22 de Outubro, a organização dos World Travel Awards. É a terceira vez consecutiva e oitava no total, que a região obtém este título.

A edição deste ano dos World Travel Awards, considerados como os “Óscares do Turismo”, distinguiu também as unidades hoteleiras da região com oito galardões.

A beleza e a diversidade de cenários que as praias da região oferecem ao longo de 200 km de costa, associadas à riqueza da oferta do destino conquistaram, uma vez mais, a preferência dos principais líderes do setor do turismo, que votaram para premiar a melhor oferta turística a nível europeu. O Algarve sagrou-se novamente vencedor numa lista composta por outros destinos de praia de renome mundial, como Cannes (França), Corfu (Grécia), Maiorca (Espanha), Marbella (Espanha), Sardenha (Itália) e também Porto Santo.

“Este prémio vem consolidar a perceção da qualidade diferenciada da oferta do nosso destino face aos seus principais concorrentes”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “À beleza natural da região, o Algarve tem sabido associar um conjunto de experiências que transformam os dias de quem viaja para este destino em estadias surpreendentes e emocionais e são estas propostas de valor que estão a ser reconhecidas e a gerar um interesse crescente junto dos turistas”, acrescenta.

Apesar dos desafios que a indústria do turismo enfrentou em 2020, a edição deste ano dos World Travel Awards foi muito participada em termos de votação, revelando que a vontade de viajar e o interesse por destinos de qualidade continuam a manifestar-se em força.

PUB