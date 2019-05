Algarve está na moda para ‘dar o nó’

A região algarvia está na moda para os casamentos internacionais. Os britânicos e irlandeses são os que mais escolhem a região para dizer o “sim”, sendo que o Brasil e EUA surgem como mercados com grande potencial. O clima, as praias e a relação qualidade-preço são algumas das mais-valias que conquistam os noivos

Tradicionalmente, a maioria dos casamentos é celebrada na região dos noivos. No entanto, nos últimos anos, cada vez mais casais tendem a quebrar as antigas tradições e dizem o “sim” em lugares incomuns e únicos, sendo que o Algarve é um dos destinos que está a despertar um interesse crescente junto de quem procura um destino internacional para casar.

“A região faz já sucesso entre os noivos do Reino Unido e da Irlanda, sendo que o Brasil e os EUA surgem como os mercados com maior potencial de crescimento”, de acordo com informação recolhida junto de membros da Associação Turismo do Algarve (ATA).

Face a este contexto, o organismo responsável pela promoção turística do Algarve junto dos mercados externos tem vindo a intensificar a sua aposta no produto “casamentos”…

