“Algarve Nature Fest” em Olhão até domingo

🔊 Ouvir Notícia



A zona ribeirinha de Olhão, receberá a primeira edição do “Algarve Nature Fest” até ao próximo domingo, 22 de setembro, entre as 09h00 e as 19h00, uma iniciativa da Região de Turismo do Algarve, com o apoio do Município de Olhão. Um evento gratuito com variadas atividades para usufruir.

O “Algarve Nature Fest”, que foi inaugurado no dia 20, pelos presidentes do Município de Olhão, António Miguel Pina, e da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, entre outros representantes de entidades oficiais. Estiveram também presentes alunos das escolas do concelho de Olhão, que usufruíram das várias ofertas disponíveis no recinto do evento.

Nos próximos dois dias, junto à Ria Formosa, haverá atividades para praticar ao ar livre, na água ou em terra, desde passeios de BTT e bicicletas elétricas, caminhadas, passeios de segway, tiro com arco, parede de escalada, slide, surf mecânico, caiaque, air bungee, batismos de vela e de mergulho, birdwatching, zumba ou step. No recinto do evento, decorrerá também um mercado de produtores locais.

António Miguel Pina, presidente da Câmara Municipal de Olhão, destacou que “temos intenção e ótimas características para nos afirmarmos na vertente do turismo de natureza, basta referir as nossas ilhas, o Cerro de S. Miguel ou a magnífica Ria Formosa”.

Relativamente ao local eleito para a primeira edição do Algarve Nature Fest, Fátima Catarino, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, salientou que o porto de recreio de Olhão é “um espaço único com todas as condições para acolher esta iniciativa”.