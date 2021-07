Algarve/Censos: Residentes cresceram 3,7% em 10 anos e são 467.495

A população algarvia cresceu 3,7% nos últimos 10 anos, alcançando atualmente 467.495 pessoas, distribuídas por 194.404 agregados familiares e a região conta com um total de 390.891 alojamentos, de acordo com os dados preliminares dos Censos 2021 hoje divulgados.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, os concelhos do litoral são os que mais crescem em termos demográficos, com Vila do Bispo a ocupar o lugar cimeiro nesse quesito, alcançando um crescimento de 8,8% numa década, tendo atualmente 5.722 habitantes.

Seguem-se Albufeira, com 44.158 pessoas e um crescimento populacional de 8,2%, Lagos (33.514 habitantes, +7,9%) e Portimão (59.896 habitantes (+7,7%).

Quanto a concelhos que perdem residentes, o que mais perde é Alcoutim (2.521 habitantes, -13,6%), seguindo-se Monchique (5.465 residentes, -9,6%) e Castro Marim (6.434 residentes, -4,6%).

O concelho com mais residentes continua a ser Loulé, com 72.373 pessoas e um crescimento de 3,1%.

A capital de distrito, Faro, ocupa a segunda posição quanto ao número de residentes fixos, com 67,566 pessoas, mais 3,9% do que nos Censos 2011.

Em Portugal há 10.347.541 residentes (-2% do que em 2011), distribuídos por 4.156.017 agregados familiares, havendo 5.961.262 alojamentos. Portugal Continental tem 9.860.175 pessoas, menos 1,9% do que em 2011.

Os dados regionais algarvios e a nível nacional podem ser consultados aqui.

