Algarve: São conhecidos os primeiros seis candidatos da CDU às legislativas

Depois do deputado Paulo Sá ser conhecido como mandatário regional e de Tiago Raposo (na foto), como primeiro candidato da lista pelo Algarve às legislativas, a CDU divulga agora os outros cinco candidatos pela região.

Catarina Marques, professora no concelho de Faro será a segunda candidata na lista, seguindo-se Mário Cunha, advogado com escritório em Faro, Joana Sanches, enfermeira no Hospital de Portimão, Rui Ribeiro, gestor de Turismo e Paula Vilallonga, médica em Vila do Bispo e membro do PEV. Pelo seu percurso de intervenção política ao serviço dos trabalhadores e das populações algarvias, pela ligação que têm à realidade Algarvia, pela diversidade de experiências profissionais, pela ligação a vários concelhos do Algarve, pelo trabalho, honestidade e competência que os eleitos da CDU assumem, os candidatos que agora se divulgam, dão garantias de que estarão à altura de assumir todas as responsabilidades que os Algarvios lhes venham a atribuir.

A CDU sublinha que, tal como a vida confirmou nos últimos 8 anos (em que foi possível contar com um deputado da CDU eleito pelo Algarve – Paulo Sá), o quão importante é, ter na Assembleia da República, quem defenda os trabalhadores e as populações algarvias.

Prosseguindo toda uma intervenção de contacto com as populações para dar a conhecer o trabalho realizado, os candidatos e as propostas para a região, a CDU divulgará no princípio do próximo mês, a totalidade da lista (14), sendo que a mesma será chamada à mesa do Jantar Comício que a CDU realizará no próximo dia 15 de Agosto em Portimão e que contará com a participação de Jerónimo de Sousa, Secretário-Geral do PCP.

Tiago Raposo 35 anos, Distribuidor comercial Assessor político ao executivo CDU na CM de Silves Membro do Executivo da DORAL do PCP

Catarina Marques 42 anos, Professora Dirigente Sindical e eleita da CDU na AM de Faro Membro da DORAL do PCP

Mário Cunha 33 anos, Advogado Dirigente associativo Eleito da CDU na AM de São Brás de Alportel Membro da DORAL do PCP

Joana Sanches 38 anos, Enfermeira Eleita da CDU na Assembleia Municipal de Portimão Membro da DORAL e do Comité Central do PCP

Rui Ribeiro 40 anos, Gestor de Turismo Foi candidato da CDU pelo Algarve nas recentes eleições para o Parlamento Europeu Eleito da CDU na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da Sé/São Pedro Membro da DORAl do PCP

Paula Vilallonga 63 anos, Médica Foi a primeira candidata da CDU à Câmara Municipal de Vila do Bispo Membro do Partido Ecologista “Os Verdes”