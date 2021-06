Algarve tem 276 casos ativos de covid-19, dos quais 15 internados

A região algarvia tem esta sexta-feira 276 casos ativos de covid-19, 21.462 pessoas que já recuperaram da doença e 15 internados, 1 deles ventilado, segundo o Ponto de Situação da Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

Loulé é o concelho com mais casos ativos de covid-19, com 69, seguido de Faro com 58, Albufeira 42, Portimão 32, Lagos e Silves 14, Olhão 13, Tavira e Lagoa 9, Aljezur 7, São Brás de Alportel 4, Vila Real de Santo António 3, Vila do Bispo 2 e os concelhos de Castro Marim, Alcoutim e Monchique encontram-se atualmente sem casos ativos de covid-19.

Nos hospitais algarvios encontram-se internados 15 doentes, 2 deles em cuidados intensivos e 1 ventilado, enquanto 894 pessoas se encontram em vigilância ativa.

Em relação aos óbitos, a Autoridade de Saúde Regional, que fornece os dados à Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro, revela que já faleceram 356 pessoas por covid-19 na região.

Desde o início da pandemia, de todos os testes realizados na região, 417.560 deles obtiveram resultados negativos. A recuperar em casa, estão 261 pessoas, enquanto em Tavira está ativada uma Zona de Apoio à População.

