Algarve tem 276 casos ativos e 370 recuperados

A região algarvia tem hoje 276 casos ativos de covid-19 e 370 pessoas que já recuperaram da doença, segundo a Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro.

O documento de situação epidemiológica no Algarve revela ainda que a região tem 646 casos acumulados desde o início da pandemia, mais nove desde ontem, e uma taxa de recuperação de 57,3%.

Nos hospitais algarvios encontram-se oito pessoas internadas, nenhuma delas em cuidados intensivos, e já foram dadas 74 altas.

Segundo o documento com dados fornecidos pela Autoridade de Saúde Regional, até ao momento houve 17 óbitos relacionados com a pandemia no Algarve, enquanto a Direção-Geral de Saúde regista apenas 15.

Existem 699 pessoas em vigilância ativa pelas autoridades de saúde e até ao momento já foram feitos 40137 testes que tiveram resultados negativos. O número total de testes realizados na região corresponde a cerca de 9,3% da população residente no Algarve.

Em relação ao surto resultante da festa ilegal que decorreu em Odiáxere, no concelho de Lagos no início do mês de junho, a Comissão Distrital de Proteção Civil de Faro revela que dos 1990 testes realizados, 135 tiveram resultados positivos.

Em tratamento no próprio domicílio encontram-se 126 pessoas e já existem nove pessoas recuperadas da doença.

Do total de pessoas infetadas neste surto, 26 delas têm idades compreendidas entre 0 e 9 anos, 22 têm entre 10 e 19, 47 entre 20 e 29, 22 entre 30 e 39, sete entre 40 e 49, cinco entre 50 e 59 e seis entre os 60 e os 69 anos.

Das 135 pessoas doentes, 70% delas reside no concelho de Lagos, 19% em Portimão, 9% em Albufeira e 2% noutros concelhos.