Algarve vai ter o seu primeiro “santuário” marinho

Será um retângulo de biodiversidade preservada aquele que se está a preparar entre o farol de Alfanzina e o oeste de Albufeira, a zona de maior biodiversidade da costa sul portuguesa. A ideia é proibir a pesca numa área marítima mais restrita para permitir o crescimento do número de espécimes piscícolas num espaço circundante mais vasto, para que a pesca se torne mais sustentável. A proposta foi entregue em maio ao Executivo e aguarda agora pelo deferimento, que pode chegar, o mais tardar, nos meses iniciais do ano

foto: Diogo Paulo/CCMAR

Chamemos-lhe, por conveniência metafórica, uma “gaiola de libertação”, um gigantesco espaço no mar do Algarve, entre o farol de Alfanzina, no concelho de Lagoa, e a zona oeste da marina de Albufeira, um quadrado de 155,9 quilómetros quadrados, cujo objetivo é preservar a tremenda biodiversidade existente naquele local, a maior do Algarve, libertando-a das “garras” da pesca intensa, desmedida e sem controlo.

Mas há outra medida em que esta “gaiola” é libertadora: ela vai permitir uma pesca mais sustentável, ao proteger as espécies, que em abundância lhes sairão pelas “grades” para espaços marinhos onde continuará a haver pesca com menos restrições.

Vai-se chamar Parque Natural do Recife do Algarve e, a ser criado será o primeiro espaço daquele tipo em águas portuguesas, embora existam outras reservas congéneres um pouco por todo o mundo.

A proposta da sua criação foi entregue ao Governo em maio e tudo indica que será acolhida pelo Executivo, com mais ou menos ajustamentos.

(…)

João Prudêncio

(leia a notícia completa no Jornal do Algarve de 23 de setembro de 2021)

