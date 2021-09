Algarvia Beatriz Gago disputa final mundial de vela

A algarvia Beatriz Gago vai disputar a final internacional de vela entre os dias 15 e 17 de outubro, em Cascais, depois de ter sido apurada no passado fim de semana na Lusíadas Saúde Porto Sailing, anunciou a organização.

A prova foi disputada no rio Douro, junto às margens de Vila Nova de Gaia e do Porto, com 10 tripulações na água e um total de 40 velejadoras, onde ao longo de dois dias participaram em 12 regatas.

Beatriz Gago foi eliminada nas meias finais da prova, terminando assim em quinto lugar com um wild card atribuído pela organização, garantindo-lhe a presença na Women Champions League.

PUB