Algarvio João Luís quer revalidar título de campeão nacional

O piloto João Luís tem como objetivo para 2022 a revalidação do título de campeão nacional conquistado em 2020 com o seu Renault Spider.

Este ano, o algarvio tornou-se vice-campeão no Campeonato de Portugal Legend’s 2021, tendo recebido o troféu no sábado, numa cerimónia que decorreu no Casino do Estoril.

“No início da época de 2021, pensei que seria a última e que arrumava o equipamento definitivamente. mas no fim da época, quando analisei todas as provas que fiz e todas as vitórias que consegui, decidi continuar mais um ano. Ou mais, nunca se sabe, de forma a tentar revalidar o título de campeão nacional que obtive em 2020 com o Renault Spider, já que em 2021 tive de me contentar com um 2.º lugar, inglório”, refere o piloto natural de Albufeira em comunicado.