Algarvio João Luís vence corrida no Estoril na categoria Trophy

O algarvio João Luís foi o grande vencedor da categoria Trophy, numa corrida que decorreu no domingo no Autódromo do Estoril, apesar dos problemas com a caixa de velocidades.

O piloto de Albufeira alcançou o primeiro lugar da categoria na sessão de treinos livres, tendo feito a volta mais rápida em 1,57.713.

Já na sessão de treinos cronometrados, João Luís melhorou o seu tempo para 1,56.528.

Na primeira corrida, que decorreu na manhã de domingo, João chegou a alcançar a quarta posição na geral, mas devido a problemas na caixa de velocidades ficou classificado em primeiro lugar na categoria Trophy, conseguindo a volta mais rápida do circuito com 1,54.521.

Na segunda corrida, com o problema da caixa de velocidades parcialmente resolvido, foi o grande vecedor da categoria Trophy.

“Foi mais uma jornada muito disputada com muitos duelos em pista, com a concorrência direta muito agressiva a finalizar as duas corridas a menos de um segundo do meu Renault Spyder. Na próxima prova, a ter lugar no Autódromo de Portimão, quero tirar partido de todas as potencialidades do Spyder e conseguir assim chegar ao objetivo pretendido, que é lutar pela vitória e lutar pelo título de campeão nacional da categoria Trophy, mas as corridas por vezes não correm como pretendemos”, refere o piloto algarvio em comunicado.

