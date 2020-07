Algfuturo aprova programa de renovação económica da região

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Realizou-se no passado fim-de-semana uma reunião plenária da direção da União Empresarial do Algarve, com representantes de todas as zonas do Algarve e setores, em que foram aprovadas as bases do programa de renovação económica do Algarve.

A associação tem vindo a trabalhar naquelas bases desde o surto da pandemia e o reconhecimento da urgência em diversificar os setores produtivos, indispensável para a coesão territorial, aumento de produção, emprego e menor sazonalidade.

Nesse sentido, além do Fórum empresarial realizado recentemente e do diálogo interno com as 30 organizações associativas sócias temos dialogado com associações nacionais e regionais.

É apresentado um quadro estratégico da história mais recente e identificadas as circunstâncias que conduziram a região a uma situação de desequilíbrio fatal.

Identificados os estrangulamentos, apresentam-se as medidas de dimensão geral e sectorial, desenvolvendo-se as duas primeiras fases num calendário correspondente aos próximos Quadros Comunitários de Apoio (2020/2030 e 2030/2040.

Haverá uma monitorização regular, com um grande balanço no fim de cada uma das fases.

Coordenado pelo Presidente, o trabalho envolve 15 dirigentes, entre responsáveis associativos e Professores Universitários. A associação vai dar conhecimento do exposto aos Órgãos de Soberania e entidades regionais e nacionais, com disponibilidade para apresentação e participação em Grupos de Trabalho.

Foi analisada a questão da quarentena imposta pelo Reino Unido em que ficou incluído o Algarve, considerando-se a situação da maior gravidade, pois “envolve um potencial de 35% das dormidas registadas de estrangeiros, sendo uma adversidade insuperável no atual limitado quadro da procura”.

“Para a Algfuturo, o Algarve tem de avançar com a sua própria candidatura, não podendo ficar dependente de uma qualquer região. Sendo a nossa dependência fatal, não podemos aceitar mais prejuízos”, conclui.