Aljezur aprova estratégia local de habitação para ajudar as famílias

O Município de Aljezur, elaborou e aprovou, em dezembro de 2021, a sua Estratégia Local de Habitação (ELH). A próxima fase do processo assenta na contratualização de financiamento, de modo a, no horizonte 2022-2025, responder às necessidades habitacionais de mais de uma centena de agregados familiares do concelho.

Este projeto tem como objetivo, segundo a autarquia, “garantir a todos o efetivo direito à habitação condigna, assegurando a melhoria da qualidade de vida da população, consciente de que a habitação é um direito de todos e fundamental para a coesão e integração social”.

A Estratégia Local de Habitação de Aljezur, constitui-se simultaneamente como documento de suporte à candidatura da autarquia ao Programa de Apoio ao Acesso à Habitação – 1.º Direito, gerido pelo Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU)

O desenvolvimento da ELH constitui um requisito obrigatório de acesso às linhas de financiamento do programa 1.º Direito e PRR, no âmbito da promoção de soluções habitacionais para as famílias mais carenciadas.

As políticas de habitação da geração anterior, que até agora vinham a ser seguidas, assentaram essencialmente “no apoio e incentivo para aquisição de casa própria e autoconstrução” em detrimento da oferta de fogos para arrendamento. Agora, é precisamente este o foco das novas políticas de habitação que “vêm complementar, sem substituir, as anteriores”, de acordo com a autarquia.