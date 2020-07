Aljezur confirma primeiros casos de covid-19 no concelho

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Aljezur confirmou hoje os dois primeiros casos positivos de covid-19 no concelho, segundo um comunicado divulgado pela autarquia na página de Facebook.

“Estes dois casos estão identificados, são um casal e estão devidamente acompanhados pela Saúde Pública e pelas entidades locais”, refere o município.

A origem destes dois casos é a mesma do foco de Monchique e “estão a ser monitorizadas e tomadas todas as medidas de segurança para a contenção do contágio”.

O concelho de Aljezur era um dos únicos municípios algarvios que ainda não tinha casos de covid-19 registados desde o início da pandemia, juntamente com Alcoutim e Vila do Bispo.