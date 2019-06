Aljezur declara guerra aos plásticos em três praias

Créditos: Helio Ramos

No próximo dia 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, o município de Aljezur vai assinalar a data, juntamente com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) do Algarve, com uma ação de sensibilização sobre a problemática dos plásticos nos oceanos.

O programa da ação consiste na recolha de plásticos e observação de microplásticos em três praias do concelho de Aljezur – Odeceixe, Arrifana e Amoreira – e conta com a colaboração dos concessionários de cada uma dessas praias.

“Esta ação tem como objetivo chamar a atenção para a importância dos mares e oceanos, dar a conhecer a sua biodiversidade, consciencializando ainda todos os participantes dos impactos que as suas ações quotidianas têm neste recurso natural”, frisa a autarquia.