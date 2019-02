Aljezur quer criar clima de negócios mais atrativo

A Câmara de Aljezur vai desenvolver nos próximos meses um conjunto de reuniões com empreendedores e empresários do concelho. O primeiro desses encontros ocorrerá já esta segunda-feira, dia 11 de fevereiro, com uma visita à zona industrial da Feiteirinha, com o objetivo de aprofundar o conhecimento da realidade económica das empresas aí instaladas, bem como “conhecer os seus principais mercados, potenciais constrangimentos e a identificação de novas oportunidades de negócio”.

“Pretende-se, assim, estreitar relações entre os órgãos autárquicos e o tecido empresarial, criando uma ligação entre os empresários e a administração local, uma união entre todos os empresários, um clima de negócios mais atrativo, que visem a identificação de circuitos de distribuição comum entre todos os agentes”, salienta o presidente da autarquia, José Gonçalves.

A zona industrial da Feiteirinha é constituída por um total de 43 lotes e conta hoje com 13 empresas, estando a decorrer atualmente processos de instalação de mais sete empresas. Existem ainda lotes de dimensões variáveis, totalmente infraestruturados disponíveis para receber a todo o momento novas empresas.