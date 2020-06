Aljezur reforça apoios às juntas de freguesia

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Aljezur vai reforçar o apoio às quatro juntas de freguesia do concelho, no âmbito da delegação de competências, dos acordos de execução e apoios financeiros, anunciou a autarquia.

Em conjunto com as juntas de freguesia de Aljezur, Bordeira, Rogil e Odeceixe, o município chegou a acordo para um conjunto de obras, intervenções e ações com um valor total de 260 mil euros.

Estes acordos “reforçam as dinâmicas e ações das juntas de freguesia e aprofundam as relações institucionais entre as juntas e a Câmara Municipal, trazendo ganhos efetivos para as suas populações”, segundo o comunicado.

As Capelas do Cemitério de Odeceixe e da Bordeira, a casa mortuária de Aljezur, o edifício da escola de Odeceixe, o Polidesportivo de Aljezur e a rede viária são alguns dos equipamentos do concelho que vão ser melhorados.

Para breve, está também previsto um novo espaço para a Junta de Freguesia do Rogil, além de limpezas de ervas, ações de reforço no âmbito do programa das Aldeias Seguras e aquisição de equipamentos para melhorar as condições dos edifícios das freguesias.

“Este esforço e reforço financeiro, agora acordado, vem no seguimento da boa relação e ação do trabalho conjunto, entre as autarquias, permitindo assim, mais e melhores condições paras as suas gentes, sendo um sinal extremamente positivo, com vantagens significativas para o concelho”, conclui a Câmara Municipal de Aljezur.