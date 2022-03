Almancilense defronta Odiáxere com tomada de posse ao intervalo

A Sociedade Recreativa Almancilense vai defrontar o CD Odiáxere no sábado, dia 12 de março, na 18.º jornada do Campeonato Distrital de futebol, estando agendada para o intervalo a cerimónia de tomada de posse dos novos membros dos órgãos sociais do clube, anunciou a equipa.

“É um novo dia para Almancil, um novo renascer para os almancilenses e a continuação de uma história que a todos nos orgulha, a da Sociedade Recreativa Almancilense”, refere o novo presidente do clube, André Leman, em comunicado.

O jogo vai decorrer no Estádio Municipal de Almancil, pelas 15:00, sendo uma oportunidade para uma das equipas desempatar a partida da 5.ª jornada, que terminou empatada com dois golos.

Nesse jogo, o Almancilense teve como protagonistas dos golos o médio Leandro Jesus e o defesa Adriano Correia, enquanto do Odiáxere foi apenas Anderson Freitas que marcou por duas vezes.

Composição da nova direção:

Presidente: André Leman

Vice-Presidente: Francisco José Dias Alcaria (funções executivas)

Vice-Presidente: Hélder Manuel Baptista Ramos (funções não-executivas)

Tesoureiro: Tiago André da Silva Freitas

Vogal: Renato José Ribeiro Pina de Amorim

Mesa da Assembleia Geral:

Presidente: Cristovão Duarte Nunes Guerreiro Norte

Vice-Presidente: Ana Lúcia Silva de Passos

Secretária: Maria José Pires Guerreiro Palma

Conselho Fiscal:

Presidente: João Pedro da Cruz Pires Campos da Silva

Relator: Dinis Manuel da Silva Guerreiro