Almancilense empata com Ferreiras

O Almancilense empatou no sábado com o Ferreiras, o atual líder do Campeonato Distrital de Futebol, anunciou a equipa de Almancil.

Ao segundo minuto de jogo, após um erro de passe do Ferreiras, Manu alterou o marcador com um golo, enquanto o empate só surge ao minuto 47 pelos pés do médio André Sustelo.

Para o médio Bekas “foi um jogo muito difícil, eles são candidatos a subir, estão isolados [na liderança], mas nós lutamos até o fim, demos tudo o que pudemos; treinamos durante toda a semana, praticamos o que treinamos no jogo e coreu bem. Um empate fora é sempre bem-vindo, e contra o líder é ainda melhor. Entramos dentro de campo sempre para ganhar, mas às vezes é melhor levar um ponto para casa do que perder três”.