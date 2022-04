Almancilense goleia Farense B por 5-1

O Almancilence recebeu no sábado a equipa B do Farense, vencendo o clube de Faro por 5-1, anunciou o emblema do concelho de Loulé.

Ao intervalo o jogo não tinha golos marcados, mas entre os minutos 60 e o 91 as duas equipas marcaram seis.

Aos 65 minutos, Raurison abre o marcador para o Almancilense após um passe de Samuel. Poucos segundos depois é a vez de Leandro marcar o segundo golo da equipa.

Já aos 75 minutos o médio Rosário marca o terceiro golo, seguido do capitão Samuel com o quarto e o quinto, aos 78 e 82 minutos.

O Farense acaba por marcar aos 91 minutos através de Gustavo Monteiro, segundos antes de terminar a partida.

Este foi o terceiro jogo com Sam Mendes como treinador do Almancilense, sendo a primeira em casa e a sua primeira vitória.

“Efetivamente, temos trabalhado bem. Temos tido algumas contrariedades a nível de lesões, malta que não tem conseguido estar presente por vezes, porque todos trabalham também. Então, não é fácil, mas temos trabalhado bem. Cada vez mais o grupo está unido, e essa é uma coisa que eu foco muito neste trabalho: estar unido, porque nada se alcança sozinho, é em grupo, com essa união sensacional que se pôde constatar hoje”, comemorou.

O treinador acrescenta que “fizemos um belo jogo já em Vila Real [contra o Lusitano], difícil, com menos um desde o começo. Buscamos o empate e tivemos um penalti, que poderia ter nos dado a vitória, mas não marquei. Mas acontece, só sabe quem bate. E hoje fizemos um belo jogo, o resultado mostra isso. Fico feliz em alcançar sempre bons números pessoais, mas o que está em primeiro é sempre a equipa, o que importa para mim é sempre a vitória”.

Com esta vitória o Almacilense sobe uma posição e fica colocado em quarto lugar no Campeonato Distrital.

No próximo fim de semana, a equipa joga fora contra o Ferreiras, no sábado, pelas 16:00, no Estádio da Nora.