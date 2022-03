Almancilense perde em derby local no campeonato distrital

A equipa de futebol do Almancilense perdeu o derby local contra o Internacional de Almancil no sábado, por 2-1, anunciou o clube do concelho de Loulé.

PUB

Os primeiros minutos de jogo de futebol ficaram marcados pela intensidade do Almancilense e pelas suas tentativas de golo, mas a partida foi para intervalo sem pontos no marcador.

Na segunda parte, aos 56 minutos, o Internacional de Almancil inaugura o placar com um golo de Sandro. Já aos 68 minutos, o defesa direito Samuel do Almacilense marca o golo do empate.

Aos 80 minutos, Alves do Internacional de Almancil marca o segundo golo da equipa, que lhes deu a vitória.

“Derby é sempre um jogo complicado. Nós tivemos bastante a posse de bola, só que nós cometemos um erro. Depois, conseguimos nos recuperar com um grande gol do Samuel, porém falhamos outra vez. E é isso, derby é um jogo de quem erra menos. Agora é levantar a cabeça, e eu estou muito contente de estar retornando, fiquei feliz de ter participado do jogo. Infelizmente não veio o resultado positivo, mas temos a semana para trabalhar, treinar bastante para conseguir uma vitória contra o Louletano. Vai ser um jogo muito importante”, refere o defesa Igor Machado, do Almancilense.