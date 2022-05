Alunos algarvios participam no Campeonato de Desporto Escolar de Vela

Quatro dezenas de alunos algarvios participaram no dia 29 de abril, em Portimão, no Campeonato Regional do Algarve de Desporto Escolar de Vela, anunciou a Associação Regional de Vela do Sul.

Os 40 estudantes foram distribuídos pelas classes Optimist, com 20 embarcações, Laser “pico”, com nove embarcações e Laser “bahia” com duas embarcações.

Durante o dia decorreram quatro regatas em todas as classes, cuja organização ficou a cargo dos Agrupamentos de Escolas da Poeta António Aleixo, Júdice Fialho e Bemposta de Portimão, com o apoio do Clube Naval de Portimão, Centro de Formação Desportiva de Vela de Portimão e Lagos, Desporto Escolar do Algarve e da Associação Regional de Vela do Sul e Federação Portuguesa de Vela.

Participaram nesta prova 10 equipas das escolas de Vila Real de Santo António, Tavira, Faro, Quarteira, Portimão e Lagos.

Segundo o presidente da Associação Regional de Vela do Sul, Ricardo José, “ é com grande satisfação, que a esta associação vê estes alunos a fazer vela de forma tão apaixonada e alegre, com alguns deles a apresentar um nível técnico muito apreciável, e que seguramente se tornarão futuros velejadores e campeões da vela Regional. A analisar pelo grande número de Escolas e Agrupamentos presentes, podemos afirmar que a vela no Desporto Escolar está viva e recomenda-se. Fruto do excelente trabalho que dezenas de professores desenvolvem diariamente nas respetivas escolas, a modalidade apresenta um crescimento da modalidade nas escolas. Enaltecemos ainda a colaboração que existe entre os diferentes Agrupamentos Escolares e os Clubes do Algarve, dando bons indicador do futuro risonho e favorável que a vela Algarvia e Regional atravessam”.

Classificações:

Classe Optimist

Escalão INF A – Masc.

1.º lugar – Diego Costa – Poeta António Aleixo, Portimão

Escalão INF A – Fem.

1.º lugar – Grace Felix – AE Júdice Fialho, Portimão

Escalão INIC/INF B – Masc.

1.º lugar – Felipe Seruca – Escola EB 2,3 D. Dinis, Quarteira

2.º lugar – Jannis Tomaz – AE Júlio Dantas/GE A – Lagos

3.º lugar – Ivo Duarte – Escola EB 2,3 D. Dinis, Quarteira

Escalão INIC /INF B– Fem.

1.º lugar – Leonor Nascimento – Escola VRSA

2.º lugar – Iris Sousa – Escola VRSA

3.º lugar – Isabel Abraul – AE Tomás Cabreira,Faro

Classe Laser “pico”

Escalão INIC/JUV– Masc.

1.º lugar – Dinis Vieira – AE Júlio Dantas/GE A – Lagos

2.º lugar – Dinis Almeida – Poeta António Aleixo, Portimão

3.º lugar – Kevin Nunes – AE Bemposta, Portimão

Escalão INIC/JUV – Fem.

1.º lugar – Beatriz Sarrea – AE Júlio Dantas/GE B – Lagos

2.º lugar – Maia Inês – VRSA

3.º lugar – Iara Sequeira – Poeta António Aleixo, Portimão

Equipa de Laser “Bahia” – Escalões vários mistos

1.º lugar – Equipa do AE Júlio Dantas/GE B – Lagos

Mafalda Silva; Rubem Ribeiro; Gustave Seydoux; Santiago Rodrigues