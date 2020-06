Alunos de Arquitetura da Lusófona expõem projetos em Portimão durante um mês

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os alunos do terceiro ano do Mestrado Integrado em Arquitetura estão a convidar os cidadãos a passar pela Alameda de Portimão, entre os dias 15 de junho a 15 de julho, para visitar a exposição dos projetos que desenvolveram para as futuras instalações da Academia de Música de Portimão, que promove a reabilitação da antiga Escola Secundária D. Martinho de Castelo Branco, anunciou a Universidade Lusófona.

As propostas surgiram após convite do Grupo Coral Adágio e tiveram a orientação do Professor Doutor Luis Durão e na exposição podem encontrar-se os trabalhos desenvolvidos pelos alunos André Cabrita, Dércio Gonçalves, David Matos, Luca Hontãu, Monica Miguel e Pedro Martins.

O Diretor da Associação do Grupo Coral Adágio, Professor António Alferes Pereira, refere que “há mais de 30 anos que a esta asspciação tem sido uma presença constante na cultura musical na cidade de Portimão.

Em novembro de 2018, o Grupo Cora Adágio reafirmou essa presença ao abrir a Academia de Música de Portimão. Já são cerca de 230 alunos e mais de 30 professores e as perspetivas são bastante promissoras.

Virados para a Europa através do Programa ERASMUS+ e com perspetivas da abertura de novos cursos já no próximo ano letivo, temos mostrado um dinamismo que merece a atenção de todos.

“Para que possamos continuar a servir a nossa cidade – e a nossa região – a Academia de Música de Portimão necessita de instalações definitivas e facilitadoras da abertura de novas áreas da música”, diz-se no comunicado da Universidade Lusófona.

“Criando sinergias com instituições da nossa cidade, estamos a trabalhar com alunos de Arquitectura do ISMAT no sentido de criar anteprojetos que sirvam os interesses dos alunos e devolvam à cidade um equipamento que dignifique uma já longa história educativa e social”, afirma a Nota de Imprensa da Lusófona.

A inauguração da exposição será no dia 15 de junho, pelas 18:00 horas.